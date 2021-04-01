Страсбург, Франция, 1 апреля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Положение польской диаспоры в Белоруссии обсуждалось 31 марта в рамках заседания Комитета министров Совета Европы. Инициатором данного обсуждения стала Варшава — польское руководство считает, что возбуждение уголовного дела в отношении активистов Союза поляков Белоруссии является ущемлением прав местных граждан польского происхождения. Об этом сообщает Polskie Radio.

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По итогам заседания генеральный секретарь Совета Европы Мария Бурич сообщила журналистам, что она получила исчерпывающую информацию по поводу положения этнических поляков в Белоруссии, и данный вопрос будет взят под контроль организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой.

Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. Причиной послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов на востоке Польши.