Москва, , 16:17 — REGNUM Все люди, которые въезжают в Панаму с 1 апреля 2021 года из любой страны Южной Америки, должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до их прибытия на территорию страны. Об этом пишет Prensa Latina.

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Исполнительный указ № 260 от 29 марта 2020 года также устанавливает, что после прибытия, будь то воздушным, морским или наземным транспортом, путешественники должны пройти новое обязательное обследование за свой счет. В случае положительного результата пассажир будет немедленно помещен в больничную гостиницу для проведения его изоляции и прохождения лечения в соответствии с протоколами, установленными в стране.

Тем не менее люди обязаны находиться на карантине в течение пяти дней у себя дома или в отеле, даже если тест отрицательный, говорится в постановлении, которое предусматривает, что по истечении этого времени министерство здравоохранения (Minsa) проведет новое обследование, чтобы исключить заболевание или симптомы.

Учитывая появление в Панаме штамма P1 SARS-CoV-2, органы здравоохранения рекомендуют населению не ездить в какую-либо страну Южной Америки и, при необходимости, принимать во внимание положения, установленные в Указе № 260.