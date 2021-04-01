Москва, , 16:16 — REGNUM За сутки с момента старта заявочной кампании на четвертый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «россия — страна возможностей» — подано 18,5 тысяч заявок из всех регионов России. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Старт регистрационной кампании был дан 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта. Запуск конкурса поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта 2021 года.

«Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации — 18 518 — говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось. Многие участники ждали начала регистрации, чтобы не упустить возможность подать заявку, — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, — Заявки на четвертый конкурс «Лидеры России» уже поданы из всех 85 регионов России. В основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет — 58%, до 35 лет — 38%, а старше 50 лет — 4%».

На текущий момент наиболее активны жители Центральной России — 36,73% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,02%). Далее идут Северо-Западный (12,55%), Уральский (9,46%), Сибирский (8,92%), Южный (8,63%), Дальневосточный (4,07%) и Северо-Кавказский (3,62%) федеральные округа.

Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Татарстан и Новосибирская область.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а 2 отдельных направления будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 (по московскому времени). Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям.

Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

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