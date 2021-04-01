Элиста, , 16:15 — REGNUM В Республике Калмыкия перед судом предстанет начальник отделения почтовой связи посёлка Улан-Эрге. Женщина обвиняется в присвоении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК.

Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2020 года женщина, имея доступ к находящимся в отделении наличным денежным средствам, похитила 21 тыс. рублей, предназначенных для выплаты пенсии и других социальных выплат, а также 147 тыс. рублей, принадлежащих АО «Почта России».

Материалы уголовного дела направлены в Яшкульский районный суд.