Москва, , 16:14 — REGNUM В Москве с начала 2021 года произошло семь происшествий на воде, сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Спасено семь человек, гибели людей на водоёмах не допущено, рассказали в пресс-службе. При этом количество происшествий по сравнению с тем же периодом 2020 года снизилось на 36%.

В главке отметили профилактическую работу, которая проводится для предотвращения инцидентов. Так, было проведено 13 тыс. патрулирований на водных объектах, 31 тыс. бесед с жителями. В ходе патрулирования выявили 439 детей до 14 лет, находившихся возле водоёмов без присмотра взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области найдено тело музыканта Александра Липницкого, основателя группы «Звуки Му», который ранее утонул в Москве-реке.

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