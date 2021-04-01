Москва, , 16:13 — REGNUM Проверка начата управлением МВД по Москве в связи с дорожной аварией на Садовом кольце, в которую попали пять автомобилей, сообщили 1 апреля в пресс-службе ведомства.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, — говорится в сообщении. — Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 11:40 мск, пять автомобилей столкнулись у дома 12/21 на Смоленской площади в Москве. Водитель одной из машин выехал на «встречку», совершив столкновение с четырьмя автомобилями.

В результате этой аварии серьёзно пострадала одна женщина-водитель: ей потребовалась госпитализация. Стоит отметить, что одним из участников ДТП стал пранкер Эдвард Бил, ехавший в Audi.

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