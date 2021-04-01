Воронеж, , 16:11 — REGNUM В Воронеже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого ранее было обнаружено в коллекторном колодце. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт 1 марта.

Тело 39-летнего мужчины с телесными повреждениями криминального характера было обнаружено в коллекторном колодце 30 марта. Ранее мужчина числился пропавшим без вести. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма.

По подозрению в совершении преступления 31 марта был задержан 28-летний местный житель. Задержанный от дачи показаний отказался. В настоящее время следователь направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого.