Ярославль, 1 апреля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. 1 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов подписали Дополнение к Соглашению о сотрудничестве на текущий год.

Славнефть-ЯНОС Дмитрий Миронов и Николай Карпов

Ежегодно данный документ определяет перечень социальных проектов, финансируемых крупнейшим предприятием региона.

«Славнефть-ЯНОС» — один из флагманов ярославской экономики, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — И первые результаты нынешнего года показывают, что компания успешно справляется с трудностями, вызванными пандемией. Об этом говорят и рост численности работников, и увеличение среднемесячной заработной платы. На протяжении всех 60 лет своего существования «Славнефть-ЯНОС» показывает пример социальной ответственности бизнеса. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество в юбилейном для предприятия году вновь принесет хорошие результаты.

Поддержка учреждений здравоохранения, культуры и образования, малообеспеченных категорий граждан и массового спорта — основные направления социальных инвестиций ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Так, в ближайшее время помощь предприятия будет направлена клинической больнице № 2 на финансирование проекта устройства кислородной рампы и комплекса работ по обеспечению подачи кислорода в палаты. Также средства получит областная клиническая больница для проведения капитального ремонта кровли.

Очередной транш на укрепление материально-технической базы предназначен ярославским школам, ставшими опорными для Российской академии наук — №33, лицей №86 и «Провинциальный колледж». Кроме того, «Славнефть-ЯНОС» намерен продолжить инвестировать средства в повышение качества подготовки кадров для предприятия. Финансовую помощь планируется выделить лицею №86, Ярославскому государственному техническому университету и Ярославскому промышленно-экономическому колледжу.

В сфере культуры с участием средств предприятия запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ в Рыбинском драматическом театре. Будет продолжена акция «На высокой волне», призванная обеспечить доступность театрально-зрелищных и концертных услуг для социально незащищенных категорий ярославцев.

«В прошедшем году мы работали в очень непростых, можно сказать, экстремальных условиях, — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Сегодня можно констатировать, что пандемия не смогла сорвать реализацию наших планов не только в производственной, но и в социальной сфере. Наше Соглашение о сотрудничестве с Правительством Ярославской области продолжает действовать в полном объеме. Мы рады, что в такое сложное время имеем возможность внести свой вклад в повышение качества жизни ярославцев».

В перечне социальных проектов ЯНОСа на 2021 год значатся также программа развития детского спорта на базе спорткомплекса «Атлант», очередной этап благоустройства парка «Нефтяник» и другое.