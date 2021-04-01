«Славнефть-ЯНОС» вновь поддержит соцсферу Ярославской области
Ярославль, 1 апреля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. 1 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов подписали Дополнение к Соглашению о сотрудничестве на текущий год.
Ежегодно данный документ определяет перечень социальных проектов, финансируемых крупнейшим предприятием региона.
Поддержка учреждений здравоохранения, культуры и образования, малообеспеченных категорий граждан и массового спорта — основные направления социальных инвестиций ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Так, в ближайшее время помощь предприятия будет направлена клинической больнице № 2 на финансирование проекта устройства кислородной рампы и комплекса работ по обеспечению подачи кислорода в палаты. Также средства получит областная клиническая больница для проведения капитального ремонта кровли.
Очередной транш на укрепление материально-технической базы предназначен ярославским школам, ставшими опорными для Российской академии наук — №33, лицей №86 и «Провинциальный колледж». Кроме того, «Славнефть-ЯНОС» намерен продолжить инвестировать средства в повышение качества подготовки кадров для предприятия. Финансовую помощь планируется выделить лицею №86, Ярославскому государственному техническому университету и Ярославскому промышленно-экономическому колледжу.
В сфере культуры с участием средств предприятия запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ в Рыбинском драматическом театре. Будет продолжена акция «На высокой волне», призванная обеспечить доступность театрально-зрелищных и концертных услуг для социально незащищенных категорий ярославцев.
В перечне социальных проектов ЯНОСа на 2021 год значатся также программа развития детского спорта на базе спорткомплекса «Атлант», очередной этап благоустройства парка «Нефтяник» и другое.