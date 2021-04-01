Уфа, , 16:11 — REGNUM Хищение на сумму свыше 2,7 млн рублей при возведении ледового катка в г. Кумертау выявила прокуратура Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

«Установлено, что напольное покрытие на эвакуационных путях, облицовка стен и потолков здания катка были сделаны из пожароопасных материалов, возгорание которых могло препятствовать эвакуации граждан из здания при пожаре», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данные нарушения были устранены подрядной организацией ООО «Акрополь» лишь после вмешательства сотрудников прокуратуры.

Помимо этого, надзорное ведомство выявило факт хищения 2,7 млн рублей во время возведения ледового дворца «Сапсан Арена».

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше семи млн рублей при исполнении муниципального контракта.