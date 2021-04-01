Костромская область, 1 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Костромской областной суд пересмотрел приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Волгореченска Александра Чувилёва, осуждённого за взятку в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Костромской областной суд

В январе 2021 года дело Чувилёва рассматривал Костромской районный суд. За взятку в 1,5 миллиона рублей чиновник был приговорён к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 5 лет.

Позднее приговор районного суда обжаловала сторона обвинения — областная прокуратура. Наказание чиновнику было изменено на более строгое. Бывшему чиновнику назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Будет ли осуждённый обжаловать новое решение суда, неизвестно.

Напомним, Чувилёв курировал реконструкцию очистных сооружений в Волгореченске в рамках национального проекта «Экология» на сумму в 673 миллиона рублей. В марте 2020 года чиновник решил воспользоваться служебным положением и предложил подрядчику, занимавшемуся реконструкцией, покровительство и беспроблемное подписание актов приемки работ. Свои услуги чиновник оценил в 5% от общей суммы контракта — 33 миллиона рублей. Чувилёва задержали при получении первой части суммы в размере 1,5 миллиона рублей в личном автомобиле. На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

После пересмотра приговора Чувилёв взят под стражу.