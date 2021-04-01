Бали, Индонезия, , 16:10 — REGNUM Министр туризма и творческой экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что провинция Бали объявлена центром медицинского туризма, сообщает Antara.

По словам Сандиага Уно, до сих пор многие жители Индонезии ездили за границу, например, в Сингапур, Куала-Лумпур, Бангкок и Пенанг, чтобы получить медицинские услуги. Бали может стать подобным центром медицинского туризма.

«Надеюсь, эта пандемия закончится, так что Бали и национальная экономика скоро восстановиться», — заявил министр туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии разрешило проводить очные занятия в 96 школах Джакарты с 7 апреля.

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