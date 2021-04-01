Владимир, , 16:10 — REGNUM Во Владимирской области в отношении 36-летнего генерального директора государственного унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление — 3» Романа Головина возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 1 апреля.

В октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации города Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило конкурс на строительно-монтажные работы на автомобильной дороге «Рпенский проезд» во Владимире. Максимальная цена контракта составила более двух миллиардов рублей.

По версии следствия, генеральный директор ГУП «ДСУ-3», чтобы победить в торгах, заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, противоречащее антимонопольному законодательству. Они договорились вдвоем участвовать в электронном аукционе и не снижать начальную цену контракта, чтобы аукцион признали несостоявшимся, а победителем — первую подавшей заявку фирму. Взамен второму участнику торгов обещали субподряд на половину работ.

ГУП «ДСУ-3» выиграло конкурс и получило доход в размере более двух миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере».