Старый Оскол, Белгородская область, , 16:15 — REGNUM Травмы несовместимые с жизнью получил 1 апреля электромонтёр на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени Алексея Угарова в Старом Осколе Белгородской области. Рабочий упал с высоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

На фабрике окомкования и металлизации ОЭМК электромонтёр проводил работы по смазке подшипниковых опор электрических двигателей. Мужчина зашёл за сигнальное ленточное ограждение в зону проведения работ по ремонту решетчатого настила, и, не заметив открытого проёма, упал с высоты.

«Оперативно прибывшим на место медперсоналом была констатирована смерть пострадавшего. Расследованием причин и обстоятельств несчастного случая занимается специальная комиссия», — говорится в официальном сообщении.

ОЭМК выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать помощь семье.