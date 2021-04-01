Саратов, , 16:14 — REGNUM В Саратове сегодня, 1 апреля, на женщину и ее детей напала собака. В полицию с заявлением об инциденте, произошедшем на улице Чернышевского, обратился отец семейства. Назначена проверка.

Видео с нападением животного публикует «Взгляд-Инфо». На кадрах видно, что в 11:30 (местное время) на женщину с детьми напала собака. Один ребенок сидел в коляске, а женщина, как могла, отбивалась от озверевшего пса. Ее старшая дочь в это время пряталась за спиной матери. В какой-то момент девочка оступилась и упала, животное воспользовалось беспомощностью и напало. Мать в отчаянии пинала собаку. На помощь женщине и детям из соседнего здания выскочили двое мужчин. Один с помощью лопаты отогнал собаку. Как впоследствии сообщила испуганная мать: «собака вцепилась ребенку в шапку, вроде укусов нет, но есть ссадины, шишка на лбу, распухла губа и сильный стресс».

В феврале ИА REGNUM сообщало, саратовские власти хоть и пытаются решить проблему с бездомными собаками, но жители крупных городов остаются недовольны их работой. Приюты строятся, но пока их недостаточно. Люди боятся за безопасность и продолжают жаловаться на бездомных собак, в том числе на улице 7-й Дачной Ленинского района Саратова.

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