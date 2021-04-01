Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Главный нефролог Санкт-Петербурга, доцент Александр Земченков, которого СК РФ обвинил в убийстве супруги Ирины, совершенном 11 лет назад, через месяц после исчезновения жены «искал» ее через программу «Жди меня» на одном из федеральных каналов. Об этом 1 апреля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Mariin.ru Александр Земченков

Напомним, 30 марта 2021 года 60-летний Александр Земченков задержан по подозрению в убийстве супруги. В феврале 2010 года он рассказал, что между ними произошла ссора. По некоторым данным, Ирина узнала о любовнице мужа. После чего она, по словам доктора, ушла на работу и больше домой не возвращалась. Земченков обратился в милицию, а затем — в программу «Жди меня» на федеральном канале.

«Надеемся, что помощь такой аудитории, как программа «Жди меня», даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру в том, что мы получим какую-нибудь информацию. Даже самую незначительную, но дающую нам шанс, путь поиска, путь ожидания, путь надежды. Мы очень рассчитываем на любое ваше содействие», —говорил тогда Земченков.

Однако, как выяснилось спустя 11 лет после пропажи, по версии следствия, в тот же день, когда Ирина якобы ушла из дома на работу, мужчина убил ее. Позже он расчленил тело и выбросил в несколько мусорных контейнеров. Тело тогда не было найдено. Добиться возобновления расследования уголовного дела удалось благодаря обращению 92-летнего отца погибшей к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Как установлено, показания Земченкова о том, что жене нужно было уехать на работу в тот день, были заведомо ложными, и пределов своего дома женщина живой не покидала.