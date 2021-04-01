Москва, , 16:04 — REGNUM По итогам 2020 года стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» вошли в Топ-10 самых доходных торговых систем согласно международному рейтингу Barclay Hedge. Всего в рейтинге участвовали более 900 управляющих CTA на международных рынках. Barclay Hedge — международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру, основана в 1985 году.

Стратегия «Алго Капитал» «Энергия» (рублёвая) вошла в Топ-10 наиболее эффективных торговых стратегий в трёх категориях: «Трейдеры на финансовом рынке и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением более $10 млн» — 2-е место; «Краткосрочные торговые стратегии» — 8-е место; «Алгоритмические торговые системы» — 10-е место.

Как сообщили в пресс-службе компании «Алго Капитал», стратегия «Энергия» была запущена на Московской бирже в 2010 году. В 2020 году её доходность составила +107,22% до вычета комиссий управляющего. Инструменты стратегии — 14 фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи: индексы и акции, валюта, товарные фьючерсы и т.д. С марта 2021 года стратегия представлена на маркетплейсе Московской биржи: «Витрина продуктов доверительного управления».

Стратегия NC3816 (долларовая) по итогам прошедшего года вошла в Топ-10 в категориях «Краткосрочные торговые стратегии» — 10-е место; «Трейдеры с диверсифицированным портфелем с объемом средств под управлением более $10 млн» — 7-е место.

Результат стратегии NC3816 за 2020 год составил +43,97% в USD до вычета комиссий управляющего. Стратегия работает на 19 международных биржах. Её инструменты — 86 фьючерсных контрактов различных классов активов: страновые индексы и акции, процентные ставки, валюта, металлы, энергоносители, индекс волатильности и т.д. Базовая валюта — доллары США. Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов, отметили в пресс-службе компании «Алго Капитал».

«Такой результат особенно ценен для компании. Турбулентный 2020 год на мировых финансовых рынках отразился на многих представителях индустрии. Квантовая отрасль одна из немногих уцелевших: кванты демонстрируют двузначные доходности. Торговые стратегии, разработанные нашей компанией, вошли в топ 10 наиболее эффективных систем, и пока мы единственный управляющий из России в своей категории», — заявил управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов.