Луганск, , 16:15 — REGNUM В марте 2021 года сапёры Народной милиции ЛНР очистили от взрывоопасных предметов 36 тыс. кв. метров территории. Об этом сообщили 1 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Инженерно-сапёрными подразделениями Народной милиции ЛНР… проводились работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов… на общей площади 36 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в марте сапёры нашли и обезвредили восемь взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что Украина может утратить Донбасс окончательно, поскольку она не борется за умы жителей региона.

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