Москва, , 16:04 — REGNUM На торгах в Европе 1 апреля нефть сорта Brent торгуется на уровне $62,68 за баррель (-0,37%). Цена восстанавливалась до $64,21. Покупатели пытались удержать свои позиции выше $63, но пока не получилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Давление на рынок оказало понижение прогноза ОПЕК+ по росту спроса на нефть в 2021 году, введение общенационального карантина во Франции, а также укрепление доллара США.

ОПЕК понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году с 5,9 млн баррелей в сутки до 5,6 млн баррелей в сутки. В связи с этим ожидается, что альянс по итогам встречи сегодня сохранит квоты по добычи нефти на май-июнь.

К положительным факторам можно отнести представленный вчера в Штатах новый план по инвестициям в инфраструктуру, который поддержит спрос на нефтепродукты.

На момент написания обзора баррель Brent стоит $62,92. Из-за локдаунов в ЕС покупателям не хватает драйверов для продолжения роста.

Если ОПЕК+ своим решение не окажет поддержку рынку, то ждем снижения цены до $61,25 за баррель Brent.

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