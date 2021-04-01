Москва, 1 апреля 2021, 16:01 — REGNUM Резкие высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина возмутительны. Об этом 1 апреля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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При этом Лавров подчеркнул, что за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а «они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы».
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте в интервью ABC News президент США Джозеф Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире, а также пожелал главе Белого дома здоровья. На предложение Путина Байден так и не ответил.