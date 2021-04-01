Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM В Казахстане занятость инфекционных коек пациентами с коронавирусом составляет 33%. Об этом 1 апреля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, в Казахстане развернуто 258 инфекционных стационаров с коечным фондом 25 893. Вместе с тем резерв инфекционных коек составляет 51 тыс.

Резервные объекты планируется вовлекать при 70-процентной загруженности коечного фонда. Министр отметил, что за последние две недели летальность от COVID-19 увеличилась в 2,7 раза.

Цой напомнил, что с 1 февраля в Казахстане началась вакцинация против коронавируса. До конца первой половины 2021 года прививку получат 6 млн жителей республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе минздрава переломить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. «Иначе, последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует», — сказал глава государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Казахстана пригрозил министру здравоохранения увольнением