Москва, 1 апреля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Рубль 1 апреля днем продолжает отступать на Московской бирже, но на самом деле в рублевых парах именно сейчас ничего и не происходит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Доллар торгуется по 75,86 руб. и удерживается в рамках 75−77 руб. Евро стоит 89,03 руб. и возвращается в диапазон 89−91 руб. Сделай шаг назад и увидишь, что все колебания заключены исключительно в «боковиках» и внутри дня.

Накануне курс рубля отлично поддержали аукционы Минфина РФ. Ведомство привлекло феноменальные суммы, ликвидируя пробел прошлой недели.

Всё возвращается на прежние места: нефть волатильна, доллар на мировой арене потрясающе силен и может укрепиться все больше. В комплексе это обеспечивает рубль относительной устойчивостью, но лишает его оснований для укрепления.

Сегодня на рынке появились разговоры о том, что растущая инфляция в РФ открывает для ЦБ возможности для апрельского повышения ставки. Поклонникам этой теории хотелось бы напомнить, что точек роста экономики все еще нет.

Процесс выхода из кризиса в самом начале, и желающие задушить это движение вряд ли найдутся. По крайней мере, в Банке России», — пояснила эксперт.

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