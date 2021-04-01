Кишинёв, , 16:02 — REGNUM И. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой 1 апреля провёл встречу с послом Евросоюза в Кишинёве Петером Михалко, на которой они обсудили введение в республике режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

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«Они уделили особое внимание анализу эпидемиологической ситуации, усилиям властей по борьбе и ограничению распространения COVID-19, а также обсудили последствия объявления чрезвычайного положения», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Чокой рассказал дипломату о ходе вакцинации в Молдавии и выразил благодарность Евросоюзу за помощь, оказанную в борьбе с пандемией в течение последнего года.

Напомним, режим ЧС в Молдавии введён с 1 апреля по 30 мая. Ограничения, которые будут действовать в этот период, должна определить чрезвычайная комиссия. В этот период в стране запрещено проводить выборы и референдумы.

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