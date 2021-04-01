Баткен, Киргизия, , 15:54 — REGNUM В южных регионах Киргизии сегодня, 1 апреля, стартовали совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Коопсуздук — 2021» («Безопасность — 2021»). Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

В маневрах задействовано свыше 2 000 человек, около 100 автомобилей, бронетранспортеров и танков, 20 артиллерийских систем, а также 10 самолетов и вертолетов.

Участие в учениях принимают участие военные, государственные служащие, сотрудники госкомитета нацбезопасности, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций и министерства здравоохранения.

В ходе мероприятия они отработают совместные действий в условиях введения военного и чрезвычайного положения, мобилизацию и переброску формируемых воинских частей, а также выполнят ряд боевых задач в условиях обострения обстановки.

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