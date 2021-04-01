Йошкар-Ола, , 15:53 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 апреля выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 563 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 11 694 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 22 человека. 205 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умерли два человека, за минувшие сутки летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 664 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 157 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 300 человек, из них у 292 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 26 пациентов, при этом госпитализированы 23 жителя Марий Эл.