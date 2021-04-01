Уфа, , 15:55 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Башкирскую содовую компанию (БСК) и обсудил с ее работниками шаги по развитию организации. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что Хабиров назвал задачи, которые необходимо решить в первую очередь.

«От управленческой команды «БСК» я жду интересных решений. Вы должны собрать команду учёных, опытных руководителей-химиков и совместно определить ведущие направления развития предприятия. Вам надо понять своё место на мировых рынках. Раньше по всем этим вопросам решения принимали акционеры, а теперь вы должны предлагать варианты совету директоров. Полгода назад вы показывали мне цех по выпуску стиральных порошков, который был закрыт. Если это экономически выгодно, то, наверное, нужно возродить собственное производство, чем передавать сырьё другим компаниям, которые в итоге извлекают прибыль? Хороший пример рачительного отношения — когда предприятие по моему предложению закрыло в Москве свой торговый дом, который арендовал колоссальный офис напротив Кремля. В итоге только на аренде вы сэкономили более 1 млрд рублей в год», — передает словам главы республики пресс-служба ведомства.

Хабиров также предложил рассмотреть вопрос по открытию около предприятия индустриальных парков, в которых у предпринимателей будет возможность производить на местном сырье продукцию высокого передела.

Хабиров также отметил, что руководство региона намерено увеличить в два раза в сравнении с 2019 годом объём инвестиций в модернизацию компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено направить на развитие БСК около 5,5 млрд рублей.