Ярославль, 1 апреля 2021, 15:52 — REGNUM Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын упрекнул ярославцев за нежелание выходить на митинги. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Накануне в Ярославле состоялся согласованный митинг партии «Справедливая Россия», в которой состоит Лисицын. На акцию пришло около 50 человек. Одним из главных требований митинга было возвращение прямых выборов мэра Ярославля.
Лисицын выступил с критикой действующих мэра и губернатора. Областные власти он упрекнул в том, что они «не стали частью нашего общества, наших традиций». Мэру традиционно досталось за состояние Ярославля.
Также Анатолий Лисицын упомянул и партию «Единая Россия» (в которой он состоял много лет и от которой ранее избирался в Госдуму, Ярославскую областную думу и Совет Федерации). Политических оппонентов он упрекнул в отсутствии критики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Ярославская областная дума в очередной раз отказалась возвращать прямые мэров городов и глав районов. Проект закона вносила «Справедливая Россия».
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области не стали возвращать прямые выборы мэров