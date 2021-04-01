Ярославль, 1 апреля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын упрекнул ярославцев за нежелание выходить на митинги. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Yarregion.ru Анатолий Лисицын

Накануне в Ярославле состоялся согласованный митинг партии «Справедливая Россия», в которой состоит Лисицын. На акцию пришло около 50 человек. Одним из главных требований митинга было возвращение прямых выборов мэра Ярославля.

«Можно, конечно, ёрничать по поводу немногочисленного митинга «Справедливой России» за возвращение свободных выборов, можно и отсидеться в сторонке под гнётом московско-ярославской команды, забыв о своём ярославском достоинстве. К сожалению, пассивный, я бы сказал «гибкопозвоночный» Ярославль — это грустная данность последних лет. Наша задача проста: пробудить «кухонные дебаты» по выборности власти и услышать мирный голос земляков. Для меня, прошедшего сложную школу жизни страны — выборность стала единственно верным механизмом честного и открытого диалога власти и народа», — написал Лисицын.

Лисицын выступил с критикой действующих мэра и губернатора. Областные власти он упрекнул в том, что они «не стали частью нашего общества, наших традиций». Мэру традиционно досталось за состояние Ярославля.

«За 30 лет моей жизни в Ярославле, я никогда не видел город в таком оскорбительном состоянии. И вместо того, чтобы мэру сказать всю правду о том, что город банкрот, что он в долгах, что у него нет средств на простое выживание — он пускается в туманные обещания», — написал Лисицын.

Также Анатолий Лисицын упомянул и партию «Единая Россия» (в которой он состоял много лет и от которой ранее избирался в Госдуму, Ярославскую областную думу и Совет Федерации). Политических оппонентов он упрекнул в отсутствии критики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Ярославская областная дума в очередной раз отказалась возвращать прямые мэров городов и глав районов. Проект закона вносила «Справедливая Россия».