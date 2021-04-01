Москва, , 15:51 — REGNUM Автомобиль, по вине которого произошло массовое ДТП в центре Москвы, за три месяца совершил более 400 нарушений скоростного режима. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Не первый день за рулем Цитата из к/ф «Безумный Макс Дорога ярости», реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия, США

«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам», — рассказали в пресс-службе.

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В департаменте считают, что «это было сделано сознательно», и готовят в прокуратуру обращение с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

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«Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — говорится в материале пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Новинском бульваре в Москве 1 апреля произошло ДТП. В результате аварии серьёзно пострадала женщина — она находится в реанимации одной из больниц. По предварительным данным, за рулём автомобиля, устроившего аварию, мог находиться известный пранкер и блогер Эдвард Бил. Его увезли в отдел полиции с места аварии.