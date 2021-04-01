Виновник аварии в центре Москвы с начала года 400 раз нарушил ПДД
Москва, 1 апреля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Автомобиль, по вине которого произошло массовое ДТП в центре Москвы, за три месяца совершил более 400 нарушений скоростного режима. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам», — рассказали в пресс-службе.
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В департаменте считают, что «это было сделано сознательно», и готовят в прокуратуру обращение с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.
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«Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — говорится в материале пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Новинском бульваре в Москве 1 апреля произошло ДТП. В результате аварии серьёзно пострадала женщина — она находится в реанимации одной из больниц. По предварительным данным, за рулём автомобиля, устроившего аварию, мог находиться известный пранкер и блогер Эдвард Бил. Его увезли в отдел полиции с места аварии.