Тверь, , 15:51 — REGNUM Создание первого в Тверской области природного парка одобрено на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя 1 апреля. Природный парк «Острова Спировские» появится в Калязинском районе на площадке особо охраняемой природной территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Природный парк планируется создать на речных островах, расположенных на Волге под Калязином. Площадь «Островов Спировских» — более 217 га. В основном они покрыты лесом, а на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны. В планах властей развивать на этой территории рекреационный туризм.

На центральном острове будут созданы две зоны — функциональная и рекреационная. В функциональной зоне парка будет установлен режим охраны. Он подразумевает запреты на строительство объектов, рубку леса, стоянку и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. Однако здесь будет разрешено проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов. В рекреационной зоне возможно обустройство пикниковых площадок и туристских стоянок, пляжей. На «Островах Спировских» планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами. Прогнозная посещаемость составит 15 тысяч человек в год.

Губернатор Игорь Руденя отдельно подчеркнул необходимость обеспечить безопасность жителей и гостей Тверской области, которые будут посещать парк, в том числе в части обеспечения мер безопасности на водных объектах.