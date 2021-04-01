Киев, , 15:57 — REGNUM На украинский платёжный рынок выходит платёжная система JCB Payment System. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

«Международная карточная платёжная система JCB Payment System будет предоставлять на Украине услуги эквайринга (безналичной оплаты — ИА REGNUM), выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платёжным картам системы», — рассказали в НБУ.

В пресс-службе отметили, что JCB Payment System — одна из семи крупнейших платёжных систем в мире, самая большая в Японии.

Напомним, ранее экономический советник посольства США на Украине Меган Боулдин рассказала, что Вашингтон не собирается предоставлять Украине госгарантии на еврооблигации.

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