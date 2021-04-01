Бишкек, , 15:50 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 1 апреля, подписал указ об упразднении совета по судебной реформе при главе государства и создании вместо него совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте.

Садыр Жапаров President.kg

Новообразованный орган займется анализом применения и подготовкой изменений Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Кодекса о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Административно-процессуального кодекса, законов «О пробации», «Об основах амнистии и порядке ее применения», «О медиации» и других законодательных актов.

Возглавит совет по реформам сам Садыр Жапаров.

Также в него войдут председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, министр юстиции Асель Чынбаева, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, председатель совета судей Чинара Садырова и представители правительства, парламента, аппарата президента и НПО-сектора, а также эксперты в области права.