Калуга, , 16:00 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 апреля. Днём ранее, 31 марта, в регионе было зарегистрировано 59 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 405 человек, 1901 человек находится на лечении, 30 221 человек выздоровел.

За все время пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 283 человека.

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