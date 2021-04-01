Москва, , 15:46 — REGNUM Вашингтон оставил без ответа предложение президента России Владимира Путина, сделанное главе Белого дома Джозефу Байдену, открыто продолжить дискуссии в прямом эфире. Об этом 1 апреля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире 19 марта или 22 марта.

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Однако ни в один из обозначенных дней беседа глав двух государств так и не состоялась. Байден сослался на плотный график работы и заявил журналистам, что «в какой-то момент» он, конечно, поговорит с российским лидером.