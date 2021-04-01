Москва, , 15:51 — REGNUM Американская концепция Индо-Тихоокеанского региона, призванная сдерживать Китай, не подразумевает равноправия и открытости. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что эту многослойную инициативу США продвигают, чтобы сдерживать китайский проект «Один пояс — один путь» и влияние КНР в регионе в целом. Уже звучит тема создания «азиатского НАТО».

«Хотя в презентации США Индо-Тихоокеанский регион называется «свободным и открытым», там едва ли будет равноправный процесс выработки позиций», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что в проект не приглашают Пекин и Москву, то есть усилия в данном случае направлены на сдерживание Китая и РФ. Эти тенденции, вероятно, просуществуют долго.

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