Москва, , 15:47 — REGNUM Страны Запада стараются ослабить связи России со странами Центральной Азии. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, несопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная (западными странами) цель однозначна — всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами», — сказал он.

Также глава МИД Росси отметил, что в этом направлении ведут активную работу и США, и Европа, однако американцы тут особенно активны и особенно — в Центральной Азии, где они делают попытки создать свои форматы, такие как «С5+1» — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.

«У России тоже есть в Центральной Азии в дополнение к ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ формат «5+1» — пять министров иностранных дел центральноазиатских стран и ваш покорный слуга. Формат полезный», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время США ведут себя как «дворовый хулиган», но Россия, хотя и не ищет конфронтации, может за себя постоять.