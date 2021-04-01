Грозный, , 15:42 — REGNUM В Чечне охват прививкой от коронавируса старшего поколения жителей остается одним из самых низких в России. Причиной такой ситуации в минздраве региона считают недостаточную информационную работу по убеждению лиц старшей возрастной группы в необходимости прививки.

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Необходимо привлечь к разъяснительной работе представителей Духовного управления мусульман республики, считает глава минздрава Эльхан Сулейманов.

«По кавказскому менталитету молодое поколение не в силах заставить прислушаться старшее поколение пройти вакцинацию, несмотря на проводимую работу по информированию населения республики о преимуществах вакцинопрофилактики. Для сбережения жизни и здоровья старшего поколения республики, информирования о значимости и важности вакцинации заключено соглашение между министерством здравоохранения ЧР и Духовным управлением мусульман ЧР», — заявил Сулейманов в ходе совещания по вопросу вакцинации в РФ, которое прошло под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как отметил министр здравоохранения Чечни, в настоящее время в регионе использовано 98% поступившей вакцины против COVID-19. Всего в регион поставлено более 30 тыс. доз препарата.