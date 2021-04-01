Москва, 1 апреля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В парламенте Турции обсуждаются поправки в закон «О стимулировании туризма». Поправки призваны привести к единому стандарту по «звёздам» все отели страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

В настоящее время в Турции есть два варианта получения сертификации для отеля: через муниципалитет и через Министерство культуры и туризма. При этом официально «звезды» отелям присваивает только министерство. Муниципалитет лишь выдает неофициальный сертификат, из-за чего возникали споры с интуристами.

Если поправки примут, то «муниципальные» отели должны будут пройди государственную сертификацию и получить настоящие «звезды» от Минтуризма Турции. Это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сектор Турции весной 2021 года ориентируется на вдвое большее число гостей по сравнению с 2020 годом.

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