Москва, , 15:46 — REGNUM В январе-феврале доходы бюджета Москвы выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 1 апреля сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Москва Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«По итогам первых двух месяцев текущего года доходы бюджета Москвы выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства составил 111,3% к уровню января — февраля 2020 года», — сказала чиновник.

По её мнению, данное обстоятельство говорит о том, что городская экономика постепенно преодолевает последствия пандемии коронавируса.

«Для ускорения темпов ее восстановления правительство Москвы планирует инвестировать полученные на долговом рынке средства в развитие городского хозяйства и реализацию Адресной инвестиционной программы. Это позволит не откладывать исполнение самых важных инфраструктурных проектов», — подчеркнула глава городского департамента финансов.

Размещение первых выпусков облигаций Москвы запланировано на конец апреля — начало мая 2021 года.

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