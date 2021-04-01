Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Специалисты Национального центра наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии считают, что оползневые процессы на окраине Тбилиси могут угрожать местным жителям. Об этом говорится в промежуточном отчёте, который был обнародован 1 апреля на сайте центра.

По мнению экспертов, есть небольшая вероятность того, что в случае оползня пострадают часть домов, находящихся на проспекте Маршала Геловани.

«Поскольку часто невозможно точно предсказать зону распространения оползней, необходимо временно переселить население из предполагаемой зоны распространения в безопасное место», — говорится в отчёте.

В нём также отмечается, что трещина, обнаруженная на одном из холмов возле Тбилиси, постоянно расширяется. Высока вероятность, что это вызовет оползень, но для более точных прогнозов нужно специальное оборудование.

Напомним, об угрозе схода оползня в Тбилиси мэрия сообщила 16 марта. Движение по улице Мачавариани, проходящей рядом с холмом, по которому прошла трещина, запрещено. На месте ведутся работы по предотвращению оползневых процессов.

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