Москва, 1 апреля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Компания Volkswagen обнародовала цены и комплектации коммерческой модели Caddy нового поколения для авторынка России. Об этом сообщается на сайте компании.

M 93 Автомобиль Volkswagen Caddy

В России Volkswagen Caddy будет предлагаться с безальтернативным мотором на 1,6 л мощностью 110 л. с. Агрегатироваться он будет с шестиступенчатой «механикой».

Грузовая версия Caddy будет идти с короткой и длинной колесной базой, а также в пассажирском варианте. Цена новинки будет начинаться от 1,9 млн рублей. Кроме того, Volkswagen предложит на российском авторынке кемпер Caddy California по цене от 2,4 млн рублей.

Напомним, Volkswagen Caddy был представлен в феврале 2020 года, а премьера кемпера Caddy California прошла осенью прошлого года. Последний получил два варианта колёсной базы — стандартную и Maxi, которая на 215 мм длиннее.

Читайте также: Opel представил в России новый компактвэн Combo Life для бизнеса