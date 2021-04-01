Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем управления делами администрации Екатеринбурга Андрея Казанцева. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Казанцев до этого был помощником Орлова и и.о. главы управления. Чиновник — выходец из структур областной власти, где и находился Орлов до перехода в мэрию.

Новый руководитель сменил Сергея Толкачёва, многие годы возглавлявшего управление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в профильной комиссии гордумы одобрили предложенную Орловым реформу структуры мэрии.

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