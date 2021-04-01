Челябинск, 1 апреля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Челябинской области назначены два новых министра. Кадровые назначения произвёл губернатор региона Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Евгений Катышев Челябинская область

Областной минстрой возглавил Юлий Элбакидзе, а Максим Соколов — министерство физкультуры и спорта. Оба они с конца декабря работали в качестве исполняющих обязанности. Станислав Харченко стал первым заместителем главы миндортранса, а Инна Подшивалова — заместителем главы регионального минсельхоза.

Как сообщало ИА REGNUM, минстроем ранее руководил Виктор Тупикин, а минспорта — Леонид Одер. В конце декабря 2020 года они были отправлены в отставку.