Ташкент, , 15:39 — REGNUM Турецкая компания Aksa Enerji построит в Узбекистане две газотурбинные теплоэлектростанции (ТЭС) общей мощностью 470 МВт, сообщили 1 апреля в узбекистанском министерстве энергетики.

Общая стоимость проекта оценивается в $300 млн. Средства планируется привлечь за счет прямых иностранных инвестиций. Строительство электростанций планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

ТЭС расположится в Кибрайском районе Ташкентской области. Кроме того, турецкая компания Aksa Enerji уже приступила к строительству еще одной электростанции в Бухарской области.

Отметим, с развитием производства в Узбекистане возникает проблема нехватки электрических мощностей. Власти республики решают эту проблемы через строительство новых ТЭС и возобновляемых источников. Кроме того, в Узбекистане реализуется проект строительство АЭС.

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