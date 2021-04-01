Москва, , 15:39 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного США саммита по климату и вопросы двусторонней повестки. Об этом 1 апреля сообщили в МИД России.

«Обсуждались некоторые вопросы подготовки к инициированному США виртуальному саммиту по климату, а также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина — на климатический саммит, который должен состояться 22−23 апреля в онлайн-формате. Глава Белого дома отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.

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