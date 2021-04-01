Пенза, , 15:39 — REGNUM Для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, проживающих в Пензенской области, продлили режим самоизоляции. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ограничения действуют до 1 мая.

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Работающим пенсионарам больничные будут оформлять в соответствии с утвержденными правительством РФ правилами. Для граждан от 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 01 апреля по 14 апреля включительно, с 15 апреля по 28 апреля включительно, с 29 апреля по 30 апреля считаются обязательными по соблюдению режима самоизоляции, уточняется пресс-службой правительства Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, с 1 по 12 апреля в Саратовской области продлили режим самоизоляции для населения старше 65 лет.

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