Киев, , 15:36 — REGNUM Совет национальной безопасности Украины выполняет роль «ширмы несостоятельности» для президента Владимира Зеленского, заявил в своем комментарии сегодня, 1 апреля, политический эксперт, исполнительный директор Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив.

Эксперт критически оценил схему, по которой Зеленский использует Совнацбез, отмечая, что лидерство президента в этой случае увидеть невозможно.

«В конце концов, у президента в подчинении есть СБУ. Так или иначе, у него есть тот же Аваков — МВД. Они работают, есть полное понимание и поддержка… Глава СБУ Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова — это вообще его люди. Так как это — ты имеешь органы, которыми ты ничего не можешь делать, и ты идешь в другой орган, СНБО, там принимают какие-то решения, в ходе обсуждения которых ты просто один из участников этого совещания. В этом твое лидерство? Куда ты ведешь?», — задал эксперт Зеленскому риторические вопросы.

Андрусив считает, что в настоящий момент президент входит в «супер-имитационный период», якобы показывая положительные изменения в Украине.

«Он рассказывает, что власти выполняют какую-то программу… Вот один пример, налог на вывод капитала — где он?», — задался вопросом аналитик.

Эксперт подчеркнул, что сейчас главным «достижением» Зеленского является атака на оппозицию, но отметил, что как раз этого глава государства никому и никогда не обещал.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале-марте Совнацбез Украины проводил заседания каждую неделю, приняв целый ряд санкционных решений в отношении оппозиционных телеканалов и политической оппозиции. Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что заседание Совета собирают, «когда есть необходимость обсудить насущные вопросы». Дата и повестка следующего заседания пока неизвестна — согласно официальной информации, пока «идет подготовка и прорабатываются документы».