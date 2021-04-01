Москва, , 15:35 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу ставила максимальные цели, но завершила выступление на чемпионате Европы — 2021. Об этом 1 апреля написал главный тренер команды Михаил Галактионов в Instagram.

«Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился», — написал Галактионов.

Он отметил, что два года назад его тренерский штаб поставил задачу — это поколение игроков должны представлять Россию на чемпионате Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжная сборная России выбыла с чемпионата Европы. В группе С команда одержала одну победу над Исландией (4:1) и потерпела два поражения — от Франции (0:2) и Дании (0:3).

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