Саранск, , 15:34 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1963 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе сахарный диабет и ожирение 3 степени.

Женщина 1949 года рождения поступила в больницу с аналогичным диагнозом, осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Погибшая страдала гипертонической болезнью, ожирением 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 205 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 089 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1809 человек.