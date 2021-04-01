Москва, 1 апреля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Правительство Москвы получило право на эмиссию облигаций для финансирования бюджетных инвестиций в городскую инфраструктуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в столичном департаменте финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Минфин

Министерство финансов РФ осуществило государственную регистрацию условий эмиссии и обращения облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Ранее эти нормы были утверждены постановлениями правительства Москвы от 24 февраля 2021 г. № 202-ПП, № 203-ПП, № 204-ПП, № 205-ПП, № 206-ПП, № 207-ПП. Условиям эмиссии и обращения городских облигаций присвоены регистрационные номера: MOS-040/00848, MOS-041/00849, MOS-042/00850, MOS-043/00851, MOS-044/00852, MOS-045/00853.

В соответствии с зарегистрированными условиями эмиссии Москва получила право выпускать облигации с постоянным, фиксированным и переменным купонным доходом, а также с амортизацией долга. Возможный срок их обращения составляет от 1 года до 30 лет. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей.

«Регистрация условий эмиссии и обращения облигаций города Москвы Министерством финансов Российской Федерации является одним из этапов реализации Программы заимствований города Москвы на 2021—2023 гг. В ближайшее время правительством Москвы будут приняты решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, содержащие: дату начала размещения, срок обращения, вид, ставку купонного дохода, количество и длительность купонных периодов и иные условия, имеющие значение для их размещения и обращения», — сказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.